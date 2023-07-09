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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 18 gözaltı

Polis, Eskişehir’de Onur Yürüyüşü düzenlemek isteyen LGBTİ+’lara müdahale etti, en az 18 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor. Türkiye’de ise birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.


Eskişehir’de bu yıl polis, yürüyüşün başlayacağı Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi’ni ablukaya aldı.

Yürüyüş için toplanan LGBTİ+ aktivistleri, uyarı olmadan gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Pride Eskişehir‘in aktardığına göre ikisi avukat olmak üzere 18 kişi gözaltında.

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