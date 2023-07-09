Troller hedef gösterdi, AKP’li belediye Hande Yener konserini iptal etti

İktidara yakınlığıyla bilinen 25 kuruluşun yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun ‘festivaller iptal edilsin’ çağrısının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bugün düzenlenecek Hande Yener konserini iptal etti.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdiği Aromaterapi Festivali kapsamında bu akşam sahne alacak Hande Yener’in konseri son anda iptal edildi.

Aslı Hüner sahne alacak

AKP’li belediye konserin iptal edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, akşam Yener’in yerine Aslı Hüner’in sahne alacağı öğrenildi.

‘Müdafaa-i İslam Hareketi‘ adlı kuruluşta yer alan Erdem Özeveren, Twitter hesabından Yener’in konserinin iptal edilmesi için belediyenin çağrı merkeziyle yaptığı görüşmeye ait ses kaydını paylaştı.

Özveren, Yener’in LGBTİ+ destekçisi olduğunu belirttiği konuşmasında “Devlet olarak eşcinselliğe karşı bir pozisyon belirlendi. Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı açıklamalar yaptı. AK Partili bir belediyenin böyle bir faaliyete öncülük etmesi, eşcinselliğe açıktan destek veren bir sanatçının çağrılması bizleri üzüyor. Bu konserin iptal edilmesini istiyoruz” çağrısı yaptı.

Belediye personeliyse Özveren’e, “Evet bu karar kesinlikle yanlıştır. Ben sizin talebinizi ilgili yöneticilerime ileteceğim” yanıtını verdi.

Yasaklanacak bir şey yapmadım

İptal kararının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Yener, yasaklanacak bir şey yapmadığını söyledi:

“Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim. Bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir.”