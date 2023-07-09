KDV etkisi: Sigaraya en az 5 lira zam bekleniyor

Son Katma Değer Vergisi (KDV) zammının sigara fiyatlarına en az 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

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Geçtiğimiz hafta pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı.

Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu zamlarının cari açığı kapatmak için yapıldığını söylemişti. “Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz” diyen Şimşek’in bu açıklamasıyla yeni zamlara işaret ettiği öngörülüyor.

Vergi artışları bazı ürünlerde fiyata 2 puan yansırken, tütün mamülleri, cep telefonları, motorlu taşıtlar, kolalı gazozlar ve bazı alkollü içkilerde vergilendirme biçimi nedeniyle daha fazla fiyat artışlarına neden oluyor.

Sigaraya 5 lira zam

Bu ürünlerde ÖTV ve KDV nispi unsurlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre son KDV zammıyla sigarada toplam vergi yükü yüzde 81’den 82.5’e çıktı.

Mali çarpan olarak adlandırılan 1 birim maliyet artışı için gereken fiyat artışı miktarı 6.8’den 7.5’e çıktı. Sigara üreticilerinin 1 kuruş fiyat artışı vatandaşlara 7.5 kuruş olarak yansıyacak.

Habertürk’ten Rahmi Ak’ın haberine göre, son KDV artışının sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

Bu rakam artabilir

Kur ve enflasyon kaynaklı diğer maliyet artışlarıyla birlikte düşünüldüğünde bu rakamın daha da artabileceği düşünülüyor.