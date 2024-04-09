Akşam Postası / 9 Nisan 2024

ABD: İsrail’in Refah için bize ilettiği bir tarih yok
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Refah kentine saldırı için kendilerine ilettikleri bir tarihin olmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu’ndan Dündar’a: Kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem
CHP’nin önceki başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Dündar’ı ‘büyük emeklerle’ inşa ettikleri toplumsal ittifakı bozmaya çalışmakla suçladı. Dündar’a bu nedenle hesap sorma sözü verdi.
Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt gecikmedi
Erdoğan ‘Başvuruları sonuç vermeyecek’ demişti: Hatay için yeni itiraz yolda
CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Hatay’da seçimin yenilenmesi taleplerini reddedince tam kanunsuzluk başvurusu için hazırlanıyor.
Gazze’nin kuzeyine karadan ilk yardım
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze’nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan İsrail’e ihracat kısıtlaması
Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi.
CHP’den İsrail’e ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Destekliyoruz ancak yetersiz
İsrail’den ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Türkiye’nin ekonomisini hedef aldı
AİHM’den Osman Kavala kararı
Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala ikinci kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak incelemeye karar verdi.
Belediyeyi CHP kazandı, mazbatayı AKP aldı
Iğdır’ın Tuzluca Belediyesi’ni CHP kazandı. Ancak adayın seçilme yeterliliği olmadığı iddiasıyla mazbata ikinci sıradaki AKP adayına verildi.
Avrupa’da yenilenebilir enerji elektrik fiyatlarını neredeyse sıfırladı
Avrupa’da yenilenebilir enerji nükleer enerjiyi yendi. Hızla düşen elektrik fiyatları sonrası Fransa bazı nükleer santrallerde üretimi durdururken İspanya’ysa üretimi azalttı.