Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Nisan 2024

ABD: İsrail’in Refah için bize ilettiği bir tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Refah kentine saldırı için kendilerine ilettikleri bir tarihin olmadığını söyledi.

KHK’lilere bayram kutlaması…

Kılıçdaroğlu’ndan Dündar’a: Kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem

CHP’nin önceki başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Dündar’ı ‘büyük emeklerle’ inşa ettikleri toplumsal ittifakı bozmaya çalışmakla suçladı. Dündar’a bu nedenle hesap sorma sözü verdi.


Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt gecikmedi

Erdoğan ‘Başvuruları sonuç vermeyecek’ demişti: Hatay için yeni itiraz yolda

CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Hatay’da seçimin yenilenmesi taleplerini reddedince tam kanunsuzluk başvurusu için hazırlanıyor.

Gazze’nin kuzeyine karadan ilk yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze’nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan İsrail’e ihracat kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi.

CHP’den İsrail’e ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Destekliyoruz ancak yetersiz

İsrail’den ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Türkiye’nin ekonomisini hedef aldı

AİHM’den Osman Kavala kararı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala ikinci kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak incelemeye karar verdi.

Belediyeyi CHP kazandı, mazbatayı AKP aldı

Iğdır’ın Tuzluca Belediyesi’ni CHP kazandı. Ancak adayın seçilme yeterliliği olmadığı iddiasıyla mazbata ikinci sıradaki AKP adayına verildi.

Avrupa’da yenilenebilir enerji elektrik fiyatlarını neredeyse sıfırladı

Avrupa’da yenilenebilir enerji nükleer enerjiyi yendi. Hızla düşen elektrik fiyatları sonrası Fransa bazı nükleer santrallerde üretimi durdururken İspanya’ysa üretimi azalttı.

Tatilde dikkatli beslenmek için dört ipucu
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SON HABERLER

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 