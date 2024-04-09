İsrail’den ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Türkiye’nin ekonomisini hedef aldı

Türkiye’nin İsrail’le ticarete kısıtlama getirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Fotoğraf: X

Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi.

Karara ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan geldi.

Reuters‘ın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin İsrail ile olan ticari anlaşmaları ‘tek taraflı olarak ihlal ettiğini’ söyledi.

Katz X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı da etiketleyerek şunları dedi: