İsrail’den ihracat kısıtlamasına ilk tepki: Türkiye’nin ekonomisini hedef aldı

Türkiye’nin İsrail’le ticarete kısıtlama getirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi.
Karara ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan geldi.
Reuters‘ın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin İsrail ile olan ticari anlaşmaları ‘tek taraflı olarak ihlal ettiğini’ söyledi.
Katz X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı da etiketleyerek şunları dedi:
- Erdoğan, Gazze’de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor.
- İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye’ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.
- İsrail’in Türkiye’nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD’deki kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye’deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye’den ürün ithalatının engellenmesini Amerika’daki dostlarımızdan isteyeceğiz.
- Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye’ye yaptırım uygulayacak.