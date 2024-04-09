Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt gecikmedi

Gazeteci Uğur Dündar, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi.

Uğur Dündar.

Kılıçdaroğlu, Dündar’ı ‘büyük emeklerle’ inşa ettikleri toplumsal ittifakı bozmaya çalışmakla suçladı. Ayrıca Dündar’a bu nedenle hesap sorma sözü verdi.

Dündar’dan yanıt gecikmedi. Dündar, X hesabından özetle şunları kaydetti:

*Size hakaret etmedim, iftira atmadım, kişilik haklarınıza saldırmadım, özel hayatınıza laf etmedim. Sadece yerel seçim sonuçlarının, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendi adaylığınızı dayatmak yerine, Sayın Ekrem İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaştan birini aday göstermiş olsaydınız, onların seçimi rahatlıkla kazanabileceğini gösterdiğini belirttim.

*Bunu sadece ben söylemiyorum, sokaktaki hemen herkes ifade ediyor. Ayrıca 39 milletvekili armağan ettiğiniz bazı masa ortaklarınızın son seçimlerde yüzde 1’lik oy oranını bile tutturamamaları da bu görüşü doğruluyor. Bunda kızıp köpürecek ne var?

*Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan’a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP’nin oy oranını yüzde 25’e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, genel başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25’lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1!inci yaptı. Yani sizin gitmenizle başlayan değişim, zafer kazandı.

*Hırsınız size yalan da söyletmiş. TRT Genel Müdürü…demişsiniz! Ne 12 Eylül döneminde, ne de öncesi ve sonrasında TRT Genel Müdürü olmak aklımın ucundan dahi geçmedi.

*Yalanlarınız bununla da sınırlı kalmamış. Sevgili arkadaşım Tarık Akan’ı da hırs ve kininizi kusmaya alet etmişsiniz. Merhum Tarık’la arkadaşlığımız gençliğimizde kavgayla başladı. Ama sonra çok iyi iki dost olduk. Bunun en yakın tanığı da Tarık’ın yakın arkadaşları ve sevgili Müjdat Gezen’dir.