Kılıçdaroğlu sert çıktı: Andıçların Uğur Dündar’ı…

CHP’nin önceki başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Dündar’ı ‘büyük emeklerle’ inşa ettikleri toplumsal ittifakı bozmaya çalışmakla suçladı. Dündar’a bu nedenle hesap sorma sözü verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu – Uğur Dündar.

Geçmişiyle yüzleştikleri için toplumsal ortaklaşmayı sağladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Dündar’ın CHP’yi eski çizgisine çekme çabasına karşı çıkacağını vurguladı.

CHP, önceki hafta tamamlanan yerel seçimde zaferle çıkmıştı. Gazeteci Dündar bunun üzerine Mayıs 2023’te kaybedilen genel seçimden Kılıçdaroğlu ve altılı masayı sorumlu tutarak şunları demişti:

“Son yerel seçim sonuçları gösterdi ki Kılıçdaroğlu kendisi yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birini aday gösterseymiş, o seçim kolayca kazanılacakmış!.. Üstelik altılı masadaki çoğu partiye, bol keseden milletvekili dağıtmaya da gerek kalmayacakmış!”

Kılıçdaroğlu, Dündar’ın bu yorumuna sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin ‘Bizim Uğur’u, TRT Genel Müdürü…

*28 Şubat sürecinin alt yapısında emeği olan, iş başörtü sorununa geldiğinde “İnadına mini etek, inadına dekolte” sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar…

*Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!

*Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem.

*Senin de bildiğin ama hiç hoşuna gitmeyecek bir sır vereyim. Biz helalleştik… Bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bırakın oy vermeyi, adını duyunca besmele çeken muhafazakârlarımızla helalleştik. 1960’lardan kalma sağ sol kavgasının kötü mirasıyla yüzleştik. Bizlere inançsız ve din düşmanı gözüyle bakan sağcı kardeşlerimizle de helalleştik…

‘Helalleştik’

*İç Anadolu ve doğusu dahil, bırakın milletvekili çıkarmayı temsilci gönderemediğimiz şehirlerimizle konuştuk, anlaştık, helalleştik… Darbelerle, 28 Şubatlarla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştik.

*Bunu vatanperver dostlarımızla yaptık. Başta kıymetli dostum Sayın Karamollaoğlu olmak üzere altılı masanın liderleri ile yaptık.

*Nasıl yaptığımızı da anlatayım. Berkin Elvan’a da ağladık, Eren Bülbül’e de… Sinan Ateş ile de vurulduk, Tahir Elçi ile de… Deniz Gezmiş’le de sehpaya çıktık, Mustafa Pehlivanoğlu ile de… Ergenekon kumpası mağdurlarına da destek olduk, suçsuz günahsız KHK mağdurları anaokulu öğretmenlerine de…

*Geçmişte yaşadığımız bütün travmalarımızı, öfkelerimizi, intikam duygularımızı ebediyen toprağa gömdük. Bütün farklılıklarımızı kabul ettik, sevdik ve kucaklaştık. Artık buradan size ve temsil ettiğiniz kimliğe ekmek çıkmaz!

‘Bedeli ne olursa olsun mücadelemi veririm’

*Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm.

*Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız, bunun hesabını sorarım.

*Uğur Bey. Benim asıl işim hesap sormaktır. Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız, bunun hesabını sorarım.