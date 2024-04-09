Avrupa’da yenilenebilir enerji elektrik fiyatlarını neredeyse sıfırladı

Avrupa’da yenilenebilir enerji nükleer enerjiyi yendi. Hızla düşen elektrik fiyatları sonrası Fransa bazı nükleer santrallerde üretimi durdururken İspanya’ysa üretimi azalttı.

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Bloomberg HT‘nin aktardığına göre yenilenebilir enerjiyi teşvik etme çabaları, Avrupa’nın nükleer endüstrisi için yeni bir ortam hazırlıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve enerji fiyatlarındaki düşüş, Avrupa’da temel elektrik üretim aracı olan nükleer santrallerinin işleyişini zayıflattı.

Oslo’daki StormGeo Nena A/S’in kıdemli analisti Sigurd Pedersen Lie ‘mevcut enerji fiyatlarıyla, eğer çok olumsuz güneş ve rüzgar koşullarına, kuraklığa veya yoğun sıcaklığa rastlamazsa nükleer santrallerin çok zorlanacağını’ açıkladı.

Yıllardır süren uzun süreli arızalar ve kontroller nedeniyle Electricite de France SA, nükleer santraller filosunu yeniden düzenlemeye çalışırken, üretimi azaltmak ya da duruşları uzatmak zorunda kaldı. Şirket hafta sonu, fiyatlar negatife döndüğü için bazı santrallerini durdurma kararı aldı.

İspanya’da güneyde, cuma günü elektrik fiyatları 2013’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi ve uzun süre sıfıra yakın seyretti. İspanya’nın Asco I ve Asco 2 reaktörleri son beş haftada düzenli olarak üretimi azalttı.