Belediyeyi CHP kazandı, mazbatayı AKP aldı

Iğdır’ın Tuzluca Belediyesi’ni CHP kazandı. Ancak adayın seçilme yeterliliği olmadığı iddiasıyla mazbata ikinci sıradaki AKP adayına verildi.

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Benzer bir süreç de Van’da yaşanmış ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aldığı kararla krizi sonlandırmıştı.

YSK bu defa farklı karar aldı. Kararla beraber mazbata ikinci sıradaki AKP’ye verildi.

ANKA’nın haberine göre CHP bunun üzerine ‘tam kanunsuzluk hali’ olduğu gerekçeyle kaldırılması için YSK’ya olağanüstü itirazda bulundu.

Konuya ilişkin konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, şunları dedi:

“Adayımız hakkında açılmış bir dava yoktur, verilmiş bir ceza yoktur, tek bir gün bile kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Olağanüstü hal KHK’sı kapsamında verilmiş bir memuriyetten çıkarma cezası da yoktur.

Adayımız emekli olduktan sonra Iğdır Valiliği tarafından verilen bir meslekten çıkarma cezası YSK kararına gerekçe yapıldı. YSK’nın bu kararı tam kanunsuz ve hukuksuzdur. Çünkü Iğdır Valiliği tarafından verilen meslekten çıkarma cezasına bakmış mahkeme. Fakat bu karara karşı adayımızın açtığı ve Danıştay tarafından karara bağlanan iptal kararına bakmamıştır.”