Gazze’nin kuzeyine karadan ilk yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze’nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu.

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BAE Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı yazılı açıklamada “BAE’nin, 17 tırdan oluşan yardım konvoyu ilk kez kara yoluyla Gazze’nin kuzeyine ulaştı” denildi.

370 tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyda gıda, tıbbi malzeme ve giysilerin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada bir ülke aracılığıyla Gazze’nin kuzeyine insani yardımların ilk defa karadan girdiği bilgisi de verildi.

Bölgedeki durum

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560’ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü. 75 bin 993 kişi de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca İsrail’in ağır ablukası nedeniyle en az 30 çocuk açlıktan öldü ve yüz binlerce Filistinli kıtlıkla karşı karşıya.

İsrail’in engeli nedeniyle karadan yardımlar ulaştırılamıyordu. Bu nedenle hava ve deniz yolu kullanılıyordu. Türkiye’nin de havadan yardım ulaştırma talebi İsrail tarafından reddedilmişti.