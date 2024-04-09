ABD: İsrail’in Refah için bize ilettiği bir tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Refah kentine saldırı için kendilerine ilettikleri bir tarihin olmadığını söyledi.

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İsrail’in ağır saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 33 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yerlerinden edilen ve kıtlıkla karşı karşıya olan Filistinliler Gazze’nin güneyindeki Refah kentine sığındı. Buradan başka gidecek yerleri kalmadı. Mısır da Refah sınır kapısından geçişlere izin vermiyor.

Bu nedenle olası bir saldırının ağır sonuçları olacağından endişe ediliyor ama İsrail yönetimi sık sık burası için saldırı sinyali veriyor.

İsrail Başkanı Netanyahu dün ‘zafer’ için Refah’a saldırının gerekli olduğunu savunmuş ve “Bu olacak, bir tarih var” demişti.

ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah’a saldırıya karşı olduklarını söyledi.

Blinken ayrıca “Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok” dedi.

Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.

Blinken, İsrail heyetinin gelecek hafta Washington’a gelebileceğini ve ilgili görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirtti.

İsrail’in Gazze’ye giren insani yardım tırlarının sayısının artırılmasına izin verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren ABD’li Bakan, yardımların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.