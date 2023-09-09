Akşam Postası / 9 Eylül 2023

Fas’taki depremde can kaybı 1000’i geçti
Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘TSK’ soruşturması
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.
Yunanistan: AB, Türkiye’yle yeni bir mülteci anlaşması imzalamalı
Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis, Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir mülteci anlaşması yapılması gerektiğini söyledi.
Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 20 gözaltı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.
İstanbul’da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06:00-14:00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.