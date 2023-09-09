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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Eylül 2023

Fas’taki depremde can kaybı 1000’i geçti

Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sahte avukata 7,5 yıl hapis cezası: ‘Külliyeye yakınım’ diyerek tahliye sözü verdi

Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘TSK’ soruşturması

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.


Yunanistan: AB, Türkiye’yle yeni bir mülteci anlaşması imzalamalı

Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis, Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir mülteci anlaşması yapılması gerektiğini söyledi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 20 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

İstanbul’da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06:00-14:00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

SON HABERLER

Bakanlığın halk sağlığını koruma notu düşük

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerinde yetersiz kaldığını, ‘hastalık bakanlığı’ olarak çalıştığını söyledi.

Akşam Postası / 9 Eylül 2023

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