Akşam Postası / 9 Eylül 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki kişiler için bugüne kadar yapılan SMA taramalarında 853 bin 445 kişide taşıyıcılık saptanmadığını, 22 bin 573 kişideyse taşıyıcılık şüphesinin tespit edildiğini bildirdi.