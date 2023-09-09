Bakan Koca’dan evlilik öncesi SMA taramalarıyla ilgili bilgilendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki kişiler için bugüne kadar yapılan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taramalarında 853 bin 445 kişide taşıyıcılık saptanmadığını, 22 bin 573 kişideyse taşıyıcılık şüphesinin tespit edildiğini bildirdi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, evlilik öncesindeki çiftler için yürütülen SMA hastalığına yönelik taramalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Taramaların başladığı dönem olan 27 Aralık 2021 ile 4 Eylül 2023 tarihleri arasında evlilik öncesindeki 1 milyon 834 kişiden numune alındığını ve 984 bin 701 kişinin numunesinin kabul edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

“Numunesi onaylanan kişi sayısı 892 bin 386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853 bin 445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22 bin 573, yeni numune istenen kişi sayısı 16 bin 349’dur.

1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı’nda numunesi alınan kişi sayısı 446 bin 563’tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447 bin 758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394 bin 895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371 bin 926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9 bin 931, yeni numune istenen kişi sayısı 13 bin 24’tür.”