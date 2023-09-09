Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi.

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Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Aslan, bu hastalıklardan korunmak için çocukların eksik aşılarının tamamlanması uyarısını yaptı.

Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve yayılmasını kolaylaştıracak. Aslan, özellikle de damlacık ve solunum yoluyla bulaşan kızamık olgularındaki artışın dikkat çekici olduğunu hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’nin kızamık olgularının yüksek sayıda görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Aslan, “Okulların açılmasıyla da kızamık olgularında daha da artış olacağı öngörülüyor. Bu artışın nedeni, kızamık aşısı yaptırılmayan ya da eksik aşılı çocuklar” dedi.Kızamık enfeksiyonu, başlangıçta yüksek ateş, burun akıntısı, ışığa hassasiyet ile grip benzeri belirtilerle seyrediyor. Hemen peşinden vücutta döküntüler başlıyor. Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde ağır seyredebilen kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal ve akciğer enfeksiyonu gibi başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor.

Covid-19 bitmedi

Geçtiğimiz yıllarda geçirilen viral hastalık salgınlarının yeni okul döneminde de görülebileceğini belirten Aslan, şöyle devam etti: “Covid-19’un bu dönemde de yeni varyantları ile karşımıza geleceği öngörülüyor. Ancak varyantların hastalık yapıcı etkileri, yol açtığı enfeksiyonun seyri önümüzdeki aylarda belli olacak. Şu anda çocuklarda ağır Covid-19’a rastlamıyoruz. Ancak okulların açılması mevsimsel olarak grip enfeksiyonlarının arttığı döneme denk geliyor. Dirençli ateş, üst ve alt solunum yolu enfekisyon bulguları, yaygın kas ağrıları ve ishalle kendini gösteren mevsimsel grip konusunda dikkatli olunmalı.”

Hasta çocuğu okula yollamayın

Aslan, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi için şu önerilerde bulundu:

*Okullarda el yıkama ve hijyen koşullarına uyulmalı,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış çocukların evde eğitim görmesi sağlanmalı,

*Hastalık belirtileri gösteren çocuklar okula gönderilmemeli ve ivedilikle sağlık kurumlarına götürülmeli,

*Çocuklardaki kızamık dahil tüm eksik aşıların tamamlanması için aileler gerekli hassasiyeti göstermeli.