Fas’taki depremde can kaybı 1000’i geçti

Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

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Fas’ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olurken, can kayıpları da her geçen dakika artıyor.

8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak açıklanmıştı.

AA’nın haberine göre Fas İçişleri Bakanlığı ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ölü sayısının 1037’ye, yaralı sayısınınsa 721’e çıktığını duyurdu.

Bu arada Uzmanlar meydana gelen sarsıntının daha da güçlü bir depremin habercisi olabileceğine dikkat çekti. Depremin yoğunluğu göz önüne alındığında çok sayıda güçlü artçı şok beklendiği paylaşıldı.