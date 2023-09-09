Yunanistan: AB, Türkiye’yle yeni bir mülteci anlaşması imzalamalı

Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis, Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir mülteci anlaşması yapılması gerektiğini söyledi.

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan’a ulaşan göçmen sayısındaki artış nedeniyle Türkiye’yle yeni bir mülteci anlaşmasının yapılması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’nin gazeteden aktardığına göre söz konusu anlaşmanın, Berlin liderliğinde yürütülmesi gerektiğini belirten Kairidis, “Kuzey sınırlarımızı elimizden geldiğince koruyoruz. Ancak ama sorunun kaynağı konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ana kaynak Türkiye. Ve burada Almanya’nın ağırlığı gerçekten çok büyük ve önemli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, göçmenlerin Doğu Akdeniz rotasını kontrol etmesi sebebiyle göçte kilit ülke olduğunu belirten bakan, bu nedenle yeni bir anlaşmaya geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Türk Hava Yolları’nın ucuz uçak biletleri sağladığını belirten Kairidis, sözlerine şöyle devam etti: “Üçüncü ülkelerden vize sorunu olmadan Türkiye’ye gitmek çok kolay. İstanbul Havalimanı’ndan da kara ya da deniz yoluyla Yunanistan sınırına geliyorlar. Türk mevkidaşlarımızı bunun çok ‘yıkıcı’ ve ‘verimsiz’ olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyoruz.”

‘Türkiye mülteci anlaşmasını uygulamıyor’

Kairidis, Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan ve göçle mücadele etmeyi amaçlayan anlaşmanın Türkiye tarafından uygulanmadığını savundu. Söz konusu anlaşmada yer alan ve ‘Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iade edileceği’ maddesinin 2020’de beri Covid-19 önlemleri gerekçesiyle uygulanmadığını belirtti.