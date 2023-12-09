Akşam Postası / 9 Aralık 2023

MHP’de Saffet Sancaklı krizi: İstifa etti

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, ortaya çıkan tartışmalardan sonra istifa etti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 17 bin 700’e yükseldi

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 17 bin 700’e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,27’ye çıktı.

Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD’yle değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika’yla değil. Çünkü Amerika İsrail’in yanında yer alıyor” dedi.

İklim değişikliği performans endeksi: Türkiye son sıralarda

Türkiye, iklim değişikliği performans endeksinde bir önceki yıla göre dokuz sıra gerileyerek 63 ülke içinde 56’ncı sırada yer aldı. Bu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede ‘çok düşük performans’ gösterdiği anlamına geliyor.

İskoçlar çetesi çökertildi: 250 milyonluk mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı düzenlenen Kafes-17 operasyonuyla ‘İskoçlar Çetesi’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildi️ğini duyurdu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsada BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,40 kayıpla 7.913,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.747,49, en yüksek 8.120,50 puanı gördü.

AB yapay zeka yasasında uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) yapay zekaya yönelik kapsamlı kuralları getirecek ‘yapay zeka yasası’ konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Meteoroloji 32 ili ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyardı

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle beş ili ‘turuncu’ 27 ili de ‘sarı’ kodla uyardı.

Ronaldo’dan yeni rekor

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200’üncü maçına çıktı ve 868’inci golünü attı.