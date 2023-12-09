Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe derbiyi 3-1 kazandı. Bu sonuçla ligde puanını 40’a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray’dan geri aldı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Edin Dzeko, 63’üncü dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6’da Szymanski kaydetti.
Siyah-beyazlıların tek golünüyse 24’üncü dakikada penaltıdan Chamberlain kaydetti.
Fenerbahçe gelecek hafta Konyaspor’u konuk edecek. Beşiktaş’sa deplasmanda Rizespor’la karşılaşacak.