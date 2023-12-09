Time’a göre yılın en iyi 10 oyunu

ABD’de haftalık yayınlanan Time dergisi, oyunlarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken yılın en popüler 10 oyununu listeledi.

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Time‘a göre 2023 video oyunları için gişe rekorları kıran bir yıl oldu. Merakla beklenen platform oyunları her ay, bazen de iki haftada bir piyasaya sürüldü ve oyuncuların hem zamanını hem parasını tüketti.

Bu yılın en iyi oyunlarının genel temasının insan ilişkilerinin gücü olduğunu söyleyen Time, yılın öne çıkan oyunlarını şöyle listeledi:

10. Dredge

Yeni Zelandalı Black Salt Games tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan balık tutma video oyunuu, açık dünya takımadalarına doğru ilerledikçe giderek daha fazla Lovecraft tarzı yaratıklarla karşılaşan bir balıkçıyı konu alıyor.

9. Diablo IV

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu ve Diablo serisinin dördüncü ana oyunu.

8. Star Wars Jedi: Survivor

Cal Kestis’in hikayesi, Respawn Entertainment ve Lucasfilm Games’in tüm galaksiyi kapsayan üçüncü şahıs aksiyon macera oyununda devam ediyor.

7. Super Mario Bros. Wonder

Nintendo tarafından Nintendo Switch için geliştirilen ve yayınlanan Super Mario Bros. Wonder, New Super Mario Bros. U’dan bu yana ilk geleneksel yandan kaydırmalı Super Mario oyunu.

6. Dead Space (Remake)

Zamanının efsane oyunlarından olan 2008 çıkışlı Dead Space, oyun sektöründe büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Ardından gelen iki devam oyunuyla bir üçleme haline gelen Dead Space serisinin ilk oyunu, çıkışından tam 15 yıl sonra Motive Studio tarafından yeniden geliştirildi.

5. Resident Evil 4 (Remake)

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4’ün yeniden yapımı.

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo tarafından Nintendo Switch için geliştirilen ve yayınlanan bir 2023 aksiyon-macera oyunu.

3. Spider-Man 2

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu.

2. Baldur’s Gate 3

Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir rol yapma video oyunu.

1. Alan Wake II

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Epic Games Publishing tarafından yayınlanan hayatta kalma-korku türündeki video oyunu. 2010’da çıkmış olan Alan Wake’in devamı niteliğinde.