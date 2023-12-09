Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD’yle değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika’yla değil. Çünkü Amerika İsrail’in yanında yer alıyor” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği ‘Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda konuştu.

Erdoğan, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze için ateşkes kararını veto etmesine şu sözlerle tepki gösterdi.

“BM Güvenlik Konseyi’nde beş daimi üye ve geçici üyeler var. Fakat sadece ABD’nin ret oyuyla maalesef ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz; adil bir dünya mümkün ama ABD’yle değil.”

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze’de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor.

*Güvenlik Konseyi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’i koruma ve kollama konseyine dönüştü.

*Dünyanın 5’ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır.