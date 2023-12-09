ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

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AA’nın haberine göre BMGK’da Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. Bir diğer daimi üye Britanya da ‘çekimser’ oy kullandı.

Karar tasarısında, Gazze’deki ‘korkunç insani durum’ ve Filistin halkının çektiği acılar yer alıyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

ABD’nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas’ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Onaylanan karar hayata geçmemişti

BMGK’de 7 Ekim’in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze’de çatışmalara ‘acil ve uzatılmış ara verilmesi’ talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım’da kabul edilmişti.

Buna rağmen savaş durmamıştı.