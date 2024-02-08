Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Şubat 2024

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası (MB) 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit tuttu.

Fatih Karahan ‘Geçinebiliyor musunuz’ sorusunu es geçti

Ekonomistler enflasyon raporunu yorumladı: ‘Mücadele buraya kadarmış’

Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak.


Bu Musluk’tan muhalefet su gibi akıyor

Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: Gözaltı sayısı 94’e yükseldi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgile devam eden soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 94’e ulaştı.

Hastaların yarısı ilaçlarını bırakıyor, kullananların yarısı da yanlış alıyor

Saadet zinciri operasyonu: 27 gözaltı

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Sedat Ocakçı ve eşi yakalandı.

KKM hesaplarından altı ayda 1 trilyon gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 382 milyar liraya geriledi. Böylelikle KKM hesaplarındaki 1 trilyondan fazla para yaklaşık altı ayda eridi.

Borsada rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ‘düzenleme’ yapılacağını söyledi.

Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Starbucks’ın Kuveytli AlShaya Group’a ait Türkiye dahil Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.

Pakistan seçim gününde telefon ve internet hizmetlerini askıya aldı

Ulusal meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan’da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.

Dünya ‘en sıcak ocak ayı’nı geçirdi

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bu Musluk’tan muhalefet su gibi akıyor

Cerrahpaşa Kızıl Elma Caddesi üzerindeki Musluk Meyhane sıcak bir atmosfere sahip. Mezeler taze. Gelen de giden de herkesle selamlaşıp vedalaşıyor. Her gün 11.00-03.00 arası açık.

Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak. Bilet fiyatları da belli oldu.