Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak.

Fotoğraf: İDO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 7 Aralık’ta Atina’da bir araya gelmiş, görüşmeden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı. Miçotakis yedi günlük turist vizesi uygulamasının mart ayından itibaren başlayacağını söylemişti.

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olacak. Haftada üç gün yapılacak. Ağustostaysa her gün olacak.

Kuşadası-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş, 15 Haziran’a kadar haftada üç gün, 15 Haziran’dan sonra her gün yapılacak.

Fiyatlar

Seferihisar-Samos seferleri aynı gün dönülürse gidiş-dönüş 35 avro (1152 lira), farklı gün dönülürse gidiş-dönüş 49 avro (1613 lira.)

Kuşadası-Samos seferleri aynı gün dönülürse gidiş-dönüş 41 avro (1349 lira), farklı gün dönülürse gidiş-dönüş 52 avro (1711 lira.)

İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşınmayacak.