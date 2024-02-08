Yaramazlara biraz batar!

Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak.

Fotoğraf: İDO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 7 Aralık’ta Atina’da bir araya gelmiş, görüşmeden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı. Miçotakis yedi günlük turist vizesi uygulamasının mart ayından itibaren başlayacağını söylemişti.


Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olacak. Haftada üç gün yapılacak. Ağustostaysa her gün olacak.

Kuşadası-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş, 15 Haziran’a kadar haftada üç gün, 15 Haziran’dan sonra her gün yapılacak.

Fiyatlar

Seferihisar-Samos seferleri aynı gün dönülürse gidiş-dönüş 35 avro (1152 lira), farklı gün dönülürse gidiş-dönüş 49 avro (1613 lira.)

Kuşadası-Samos seferleri aynı gün dönülürse gidiş-dönüş 41 avro (1349 lira), farklı gün dönülürse gidiş-dönüş 52 avro (1711 lira.)

İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşınmayacak.

Yunan adalarına ‘vizesiz’ seyahat: Miçotakis tarih verdi

SON HABERLER

Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak. Bilet fiyatları da belli oldu.

KKM hesaplarından altı ayda 1 trilyon gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 382 milyar liraya geriledi. Böylelikle KKM hesaplarındaki bir trilyondan fazla para yaklaşık altı ayda eridi.

Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ‘düzenleme’ yapılacağını söyledi.