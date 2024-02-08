Borsa günü rekorla tamamladı – 8 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazancıyla günü 8,949,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32’yle gıda içecek, tek gerileyense yüzde 5,10’la sigorta oldu.

AA’nın haberine göre yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,960 ve 9,000 puanın direnç, 8,750 ve 8,620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.