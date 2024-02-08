Yaramazlara biraz batar!

Ekonomistler enflasyon raporunu yorumladı: ‘Mücadele buraya kadarmış’

Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunduğu enflasyon raporu beğenmedi. Özgür Demirtaş ‘erkan faiz indirimi’ uyarısı yaparken, Veysel Ulusoy “Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur” dedi.

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Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı.


Ekonomistler Karahan’ın sunumunda ikiye ayrıldı. Uğur Gürses sunumu beğenirken, Özgür Demirtaş Karahan’ın ‘ek bir faiz artışını şu an değerlendirmiyoruz’ sözlerine atıfla ‘erken faiz indirimi’ uyarısı yaptı.

Ekonomistlerin paylaşımları şöyle:

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Fatih Karahan ‘Geçinebiliyor musunuz’ sorusunu es geçti

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