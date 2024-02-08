Fatih Karahan ‘Geçinebiliyor musunuz’ sorusunu es geçti

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan “Geçinebiliyor musunuz” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası bugün yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Rapor açıklandıktan sonra Fatih Karahan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Erdoğan Süzer Karahan’a “Geçinebiliyor musunuz” diye sordu. Karahan’sa “Burada enflasyon konuşmak için toplandık, bu yüzden diğer sorularınızı cevaplamayacağım” yanıtını verdi.

MB, 2024 enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit bıraktı.

Karahan’ın selefi Hafize Gaye Erkan Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan’a verdiği röportajda İstanbul’daki ev fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle ev bulamayıp annesinin yanına yerleştiğini belirtmişti. Aynı röportajda Erkan, kapıcısı ‘Sadık Abi’yle yaşadığı diyaloğu da paylaşmıştı. Erkan fiyatların düştüğünü iddia ederken ‘Sadık Abi’ inmediğini söylüyordu.