Yaramazlara biraz batar!

Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: Gözaltı sayısı 94’e yükseldi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgile devam eden soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 94’e ulaştı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Başsavcılığı, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmasına devam ediyor.


Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekipleri, şu ana kadar 94 zanlıyı gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Çağlayan Adliyesi’nde salı günü öğleden sonra silahlı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgan öldürülmüştü. Üçü polis, altı kişi yaralanmıştı. Bir sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı DHKP/C’nin yaptığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve operasyonların devam ettiğini söylemişti.

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