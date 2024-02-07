Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgile devam eden soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 90’a ulaştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C’li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Soruşturma kasapımda yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları verildi.

Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekipleri, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Çağlayan Adliyesi’nde salı günü öğleden sonra silahlı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgan öldürülmüştü. Üçü polis, altı kişi yaralanmıştı. Sivillerden biri hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı DHKP/C’nin yaptığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve operasyonların devam ettiğini söylemişti.

Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki saldırgan öldürüldü, üçü polis altı yaralı