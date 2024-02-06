Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliğinin, Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya yönelik yayın yasağı kararı aldığını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak ‘yayın yasağı’ kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
Bugün öğle saatlerinde İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
İki saldırgan öldürüldü. Üçü polis, altı kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya göre saldırganlar DHKP/C’li.