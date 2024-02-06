Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki ölü, üçü polis beş yaralı

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan öldürüldü. İkisi polis, beş kişi yaralandı.

Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki ölü, üçü polis beş yaralıhttps://t.co/tPbJxqUh8c pic.twitter.com/ZF7RT4gq17 — Diken (@DikenComTr) February 6, 2024

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, ikisi polis üç kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün saat 11:46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. Biri kadın biri erkek iki saldırgan ölü ele geçirilmiştir. Üçü polis memuru olmak üzere beş kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”