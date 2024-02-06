Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki saldırgan öldürüldü, 40 kişi gözaltında

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan öldürüldü. Üçü polis, altı kişi yaralandı. Sivillerden biri hayatını kaybetti.

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Saldırı adliye girişindeki polis kontrol noktasında düzenlendi. Biri kadın biri erkek iki saldırganın ateşine polisler karşılık verdi. Çatışma sonucunda saldırganlar öldürüldü. İkisi polis altı kişi de yaralandı. Yaralanan sivillerden biri hayatını kaybetti.

Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki ölü, üçü polis beş yaralıhttps://t.co/tPbJxqUh8c pic.twitter.com/ZF7RT4gq17 — Diken (@DikenComTr) February 6, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya göre saldırganlar DHKP/C’li.

Yerlikaya ayrıca saldırıdan hemen sonra 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığını söyledi.