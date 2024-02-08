Bitcoin’de yükseliş sürüyor: 45 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doları aştı.

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Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin’deki artışı destekliyor.

AA’nın haberine göre Bitcoin’in fiyatı, spot Bitcoin ETF’lerine yatırımların 9 gündür artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,6 artarak 1 trilyon 703 milyar doları aştı.

Bugün 19.10 itibarıyla 45 bin 300 dolardan işlem gören Bitcoin, 11 Ocak’tan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin’in haftalık değer kazancıysa yüzde 6,3’ü aştı.

Analistler, nisanda yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.