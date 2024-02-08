Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Starbucks’ın Kuveytli AlShaya Group’a ait Türkiye dahil Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.
Reuters‘ın haberine göre Kuveytli şirket, azınlık hisselerin yüzde 30’unu satmak istiyordu. Hisseyi satın almak isteyen ve kısa listeye alınanlar arasında Suudi Arabistan’ın egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu (PIF) da var.
Boykot etkisi
Starbucks ocakta, İsrail-Hamas savaşının bölgedeki işlerine zarar verdiğini ve ilk çeyrekte piyasa beklentilerini kaçırdığını söylemişti.
Şirketin satışları Ortadoğu ve ABD’deki çatışmalar nedeniyle önemli ölçüde etkilenmişti.
Ülkelerde mağaza dağılımı
Kuveytli grubun Starbucks birimi, 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.
Ülke ve mağaza sayılarıysa şöyle:
- Türkiye 681
- Suudi Arabistan 484
- Birleşik Arap Emirlikleri 319
- Kuveyt 218
- Katar 72
- Bahreyn 55
- Mısır 80
- Lübnan 42
- Ürdün 32
- Umman 22
- Fas 18
- Kazakistan 31
- Azerbaycan 6
Rusya’dan da çekilmişti
Alshaya 2022’de de Rusya’dan çekilmişti. Çünkü Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmıştı. Starbucks yaptırım kararından sonra ülkeden çekilme kararı almıştı. Kuveytli şirket de bu karara uyarak Rusya’daki 130 mağazasını kapatmıştı.