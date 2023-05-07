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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu’ndan AKP ekranında gösterilen Cemre Demirel’e destek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin İstanbul mitinginde ekrana görüntüsü verilen sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’e ‘kimsenin kötü bir şey dememesini’ istedi.

Kılıçdaroğlu, bloklanan ‘Ali Yeşildağ’ videosuna dikkat çekti: Malı götürecekler

Güneydoğu’da anket: Kılıçdaroğlu farkla önde

Poyraz, Çavuşoğlu’ndan ‘Çiftçi akrabalarım terörist değil’ açıklaması bekliyor

Bakan duyurdu: 15 Mayıs’ta okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs’ta okulların tatil edileceğini duyurdu.


İnsan aile üyelerinden bazılarını tanımamış olmayı diler mi?

İmamoğlu’nun mitingi belediye otobüsleriyle engellendi

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting alanına otobüs yığdı.

Kamera arkasından önüne geçiş hikayesi: Pes etseydim kendime çok kızardım 

EYT’lilerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs’ta ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan’dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs’ta ödeneceğini duyurdu.

Kabarenin öksüzlüğü; Haldun Taner

Kaftancıoğlu’ndan AKP’ye teşekkür: Sayenizde Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’nin İstanbul mitingindeki propaganda videosunda gösterilen görüntüsü için AKP İstanbul il başkanı ve örgütüne teşekkür ederek “Sayenizde cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum” dedi.

İstanbul mitinginde sorduk: Kılıçdaroğlu’nun sizi en çok heyecanlandıran vaadi hangisi?

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Akşam Postası / 7 Mayıs 2023

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