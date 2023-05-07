Akşam Postası / 7 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu’ndan AKP ekranında gösterilen Cemre Demirel’e destek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin İstanbul mitinginde ekrana görüntüsü verilen sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’e ‘kimsenin kötü bir şey dememesini’ istedi.

Bakan duyurdu: 15 Mayıs’ta okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs’ta okulların tatil edileceğini duyurdu.

İmamoğlu’nun mitingi belediye otobüsleriyle engellendi

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting alanına otobüs yığdı.

EYT’lilerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs’ta ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan’dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs’ta ödeneceğini duyurdu.

Kaftancıoğlu’ndan AKP’ye teşekkür: Sayenizde Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’nin İstanbul mitingindeki propaganda videosunda gösterilen görüntüsü için AKP İstanbul il başkanı ve örgütüne teşekkür ederek “Sayenizde cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum” dedi.