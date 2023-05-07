Kılıçdaroğlu, bloklanan ‘Ali Yeşildağ’ videosuna dikkat çekti: Malı götürecekler

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün Ali Yeşildağ diye birisi sosyal medyada. Malum bunlar saraya çok yakın insanlar. 1 milyar avro götürdüğünü söylüyor. Şimdi bunu yasaklıyorlar, niye? Konuştun diye” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın ‘Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığını’ iddia ediyordu.

Video, Temmuz 2016’da kapatılan Nokta dergisinin 22,5 yıl hapse çarptırılan firari yöneticisi Cevheri Güven’in YouTube kanalında yayınlanmış, fakat kısa sürede bloklanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe’deki ‘Büyük İstanbul Mitingi‘nde şunları demişti: “Recep bey, Recep bey, hazır kaset orda! Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Bize iftira atmak yerine bir sorgula. Bu 1 milyar dolar Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.”

‘Hemen savcılığa bildireceksin, doğrusu nedir araştıracaksın‘

Bugün Kırıkkale’deki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, da şunları söyledi:

“Dün Ali Yeşildağ diye birisi sosyal medyada. Malum bunlar Saray’a çok yakın insanlar. 1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor. Şimdi bunu yasaklıyorlar, niye? Konuştun diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin, doğrusu nedir araştıracaksın. Ama konuşmasın istiyorlar, malı götürecekler. 418 milyar dolar götürdüler, 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.”