Akşener’in aktardığı iddianın yer aldığı video bloklandı: Talep hükümetten

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeme getirdiği video engellendi.

İddiayı gündeme getiren Ali Yeşildağ.

Akşener, millet ittifakının Maltepe’deki ‘Büyük İstanbul Mitingi‘nde şunları demişti:

“Dün, sizin en yakın aile dostunuz, seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette nasıl hırsızlık yapıldığı anlatılıyor.

Diyor ki Ali Yeşildağ, 2007 yılında Antalya Havaalanı’nın işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar dolar veriyor, o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. İhale yakınlardan birine 3 milyar dolara veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor.

Bu iddia, Recep bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor.

Recep bey, Recep bey, hazır kaset orda! Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Bize iftira atmak yerine bir sorgula. Bu 1 milyar dolar Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.”

Engelleme talebi hükümetten

Akşener’in dikkat çektiği bu video Cevheri Güven’in Youtube kanalında paylaşılmıştı. Güven, söz konusu videonun bloke edildiğini paylaştı. YouTube tarafından Güven’a gönderilen engelleme kararında “Bir hükümet biriminin şikayeti üzerine videonuz bloklanmıştır” ifadesi dikkat çekti.