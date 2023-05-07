Kılıçdaroğlu’ndan AKP’nin ekranında gösterilen Cemre Demirel’e destek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin İstanbul mitinginde ekrana görüntüsü verilen Kılıçdaroğlu’nu eleştiren sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’e ‘kimsenin kötü bir şey dememesini’ istedi.

Görsel: Medyascope

Bugün AKP’nin İstanbul mitingi için kurulan ekrandaki propaganda videosunda Kılıçdaroğlu‘nun adaylığına, ilan edilene kadar sertçe karşı çıkan sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’in videosu da gösterildi.

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı:

“AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var.”

AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var. pic.twitter.com/QF6wANgVFY — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2023

Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayan Demirel’se şunları yazdı: “Çok şık. Ne diyeceğimi bilemedim. Adam benimle bile helalleşti. Adaylığınızı asla istemedim. Bugün bile aday olmanızı istemiyorum. Ama oldunuz ve susup oyumu size vereceğim. Adaylığınızdan itibaren (mecburen) size oy vereceğimi yayınlarımda defalarca dile getirdim, yakınen takip edenler biliyor. Mahallesiz biri olarak insan yerine koyulmaya alışık değilim, teşekkür ederim.”

Çok şık. Ne diyeceğimi bilemedim. Adam benimle bile helalleşti.



Adaylığınızı asla istemedim. Bugün bile aday olmanızı istemiyorum. Ama oldunuz ve susup oyumu size vereceğim. Adaylığınızdan itibaren (mecburen) size oy vereceğimi yayınlarımda defalarca dile getirdim, yakınen takip… https://t.co/M8R9PvRKzb — Cemre Demirel (@msikkofield) May 7, 2023

Demirel’in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, Twitter’dan söz konusu görüntüden dolayı yargıya gideceklerini duyurdu.