Kaftancıoğlu’ndan AKP’ye teşekkür: Sayenizde Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’nin İstanbul mitingindeki propaganda videosunda gösterilen görüntüsü için AKP İstanbul il başkanı ve örgütüne teşekkür ederek “Sayenizde cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum” dedi.

AKP’nin bugünkü İstanbul mitingi için kurulan ekrandaki propaganda videosunda Canan Kaftancıoğlu’nun Saadet Partisi’nin İstanbul milletvekili aday tanıtım toplantısında “Kardeşlerim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim” dediği anların videosu gösterildi.

Videonun devamında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben aleviyim” sözleri yer aldı.

Kaftancıoğlu, Twitter’dan video için AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye teşekkür ederek “Sayenizde Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum” dedi:

“Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sn. Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşehri dayanışması :)”