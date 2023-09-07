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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Eylül 2023

Şimşek: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.

KKM büyüklüğünde düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatların (KKM) toplam büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar lira düştü. Böylelikle KKM’deki düşüş serisi ikinci haftaya çıktı. 


Bankoğlu, CHP’nin 100’üncü yıl etkinliklerini anlattı: Birçok şehirde kutlanacak

Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolarlık yatırım paketini duyurdu

Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurdu.

çArşı davası: Adli Tıp Kurumu’ndan dokuz aydır eylem görüntüleriyle ilgili rapor bekleniyor

Gezi Parkı davası: Tutuklular 500 gündür cezaevinde

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 25 Nisan’da tutuklanan mimar Mücella Yapıcı, film yapımcısı Çiğdem Mater, belgeselci Mine Özerden, şehir plancı Tayfun Kahraman, TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay ve akademisyen Hakan Altınay 500 gündür cezaevinde. Çizer Cem Dinlenmiş, 2019’da başlayan yargılama sürecini çizgilerle anlattı.

Deniz suyu yükseliyor: İstanbul’da 6 milyon kişinin yaşadığı bölge sular altında kalacak

Kılıçdaroğlu, Soylu’ya açtığı tazminat davasını kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı tazmianat davasını kazandı.

Asperger Sendromu İletişim ve Eğitim Derneği Başkanı Güner: Görün bu çocukları

Hande Baladın’ı ‘asit atmak’la tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliye

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı ‘yüzüne asit atmak’ ve ‘aracını taramakla’ tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Voleybolcu kadınların başarısına sevinene yönelik ‘politik’ öfke
Çam ve Sakura için hazırlanan raporda ‘Sel baskını olabilir’ denmiş

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 149,2 milyar lira düzeyinde oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde […]

Akşam Postası / 7 Eylül 2023

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