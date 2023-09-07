Akşam Postası / 7 Eylül 2023

Şimşek: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.
KKM büyüklüğünde düşüş sürüyor
Kur korumalı mevduatların (KKM) toplam büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar lira düştü. Böylelikle KKM’deki düşüş serisi ikinci haftaya çıktı.
Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolarlık yatırım paketini duyurdu
Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurdu.
Gezi Parkı davası: Tutuklular 500 gündür cezaevinde
Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 25 Nisan’da tutuklanan mimar Mücella Yapıcı, film yapımcısı Çiğdem Mater, belgeselci Mine Özerden, şehir plancı Tayfun Kahraman, TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay ve akademisyen Hakan Altınay 500 gündür cezaevinde. Çizer Cem Dinlenmiş, 2019’da başlayan yargılama sürecini çizgilerle anlattı.
Kılıçdaroğlu, Soylu’ya açtığı tazminat davasını kazandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı tazmianat davasını kazandı.
Hande Baladın’ı ‘asit atmak’la tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliye
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı ‘yüzüne asit atmak’ ve ‘aracını taramakla’ tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.