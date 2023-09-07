çArşı davası: Adli Tıp Kurumu’ndan dokuz aydır eylem görüntüleriyle ilgili rapor bekleniyor

CANAN COŞKUN

Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı’nın önde gelen isimleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç dahil 35 kişinin ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı davanın bozma sonrası beşinci duruşması bugün görüldü. Sanıklar, eylem görüntüleriyle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan dokuz aydır rapor gelmediğini belirterek isyan etti. Duruşma 1 Şubat 2024’e ertelendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

çArşı davasında 2015’te tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karar 2021’de Yargıtay’ca bozulmuştu. Dava dosyası daha sonra Gezi davasıyla birleştirilmişti, 21 Şubat 2022’deki duruşmada dosyaların tekrar ayrılmasına karar verilmişti.

Ayrılan Gezi davasında 25 Nisan 2022’de iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti.

Ayrılan çArşı davasındaysa İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs 2022’de ulusal kanallar ve ajanslardan Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisi önünde gerçekleşen eylemlerle ilgili görüntüleri istemişti. Görüntülerin sanıklara ait olup olmadığının incelenmesi için dosya Ocak 2023’te Adli Tıp Kurumu’nun ilgili ihtisas dairesine ve TÜBİTAK’a gönderilmişti.

Bugün görülen duruşmada davada tutuksuz yargılanan Cem Yakışkan, Volkan Eroğlu ve Serkan Sevim ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Mesut Özdemir, Adli Tıp’tan raporun gelmediğini söyledi. Sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar, bunun üzerine söz alarak “Heyetiniz çArşının ne olduğunu biliyor mu? Gelip gördünüz mü? CD’lerde caddeden geçen insanlar var. Başbakanlık ofisine saldırı olmadığı gibi ‘Gelin burayı koruyun’ demişler. Olay yerini gelip görmenizi istiyoruz” dedi.

Mahkeme başkanı duruşmayı 1 Şubat 2024’e ertelediğini söyleyince sanık Volkan Eroğlu, “10 yıla gelir mi” diyerek tepki gösterdi. Eroğlu, davada yargılanan Serkan Sevim’in söz konusu dava nedeniyle güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden çıkarıldığını söyledi. Mahkeme başkanı da duruşmayı erteledi.