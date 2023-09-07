Hande Baladın’ı ‘asit atmak’la tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliye

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı ‘yüzüne asit atmak’ ve ‘aracını taramakla’ tehdit eden Mustafa Neşeli’ye ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Hande Baladın. (AA)

İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanırken avukatı hazır bulundu.

Yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmayan Hande Baladın’ı avukatı Dilara Sasa temsil etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Neşeli, Hande Baladın’ın yer aldığı içecek reklamının sosyal medyada ekranına düşmesi üzerine rahatsız olduğunu, özel bilgilerinin çalınabileceği düşüncesiyle ilgili reklamı yapılan içecek firmasına mail attığını, dönüş yapılmayınca da firmanın bulunduğu binaya gittiğini söyledi.

Müşteki Baladın’la yüz yüze tanışmadığını, karşılıklı yazışmalarının olmadığını belirten sanık, Baladın’ın sosyal medya hesabından, kendisine özel olarak nitelendirilebilecek bir durum paylaştığını öne sürdü.

Bipolar hastası olduğunu, gönderdiği mesajlardan dolayı pişmanlık yaşadığını ifade eden sanık, Baladın’dan özür dileyerek tahliyesini istedi.

Avukat Dilara Sasa, sanığın müşteki Baladın’a ağır içerikli başka ses kayıtları da gönderdiğini dile getirerek, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerine atılı suçun değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor alınmasına hükmeden mahkeme, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesini kararlaştırdı.

İddianame

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, milli voleybolcu Hande Baladın’ın sosyal medya hesabından, sanık Mustafa Neşeli tarafından ‘Yüzüne asit atarım’ ve ‘Arabanı tararım’ şeklinde mesajlar atılarak tehdit edildiği kaydediliyor.

Sanık Neşeli’nin mesajlarının basit tehdit suçundan öte korku ve endişe oluşturması nedeniyle ‘silahla tehdit’ suçunun unsurlarını oluşturduğu değerlendirilen iddianamede, söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Mustafa Neşeli’nin ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit’ suçundan iki yıl altı aydan sekiz yıl dokuz aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.