Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.

Mehmet Simsek. (AA)

2024-2026 dönemine ilişkin dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükselmişti.

2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Geçen seneki programda enflasyon hedefi 2023’te yüzde 24,9, 2024’te yüzde 13,8, 2025’te yüzde 9,9 olarak belirlenmişti.

‘Erdoğan’ın desteği tam’

OVP’yle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.

Şimşek, ayrıca şunları dedi:

*OVP’nin felsefesi Türkiye’nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz.

*Maliye politikasına ilişkin sayın cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok.

‘Yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz’

*Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum Birleşik Arap Emirlikleri’nde sonuç yakın.

*Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz.

*Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak. Kur hedefimiz yok, kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. KKM’den çıkış stratejisini kamuoyuyla daha sonra paylaşacağız.

ENAG ve TÜİK’in açıkladığı enflasyonlar

TÜİK temmuzda aylık yüzde 9,49 artışla yıllık enflasyonu 47,83 olarak açıklamıştı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21’di.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 128,05 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde 83,96 oldu.