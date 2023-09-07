Kılıçdaroğlu, Soylu’ya açtığı tazminat davasını kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı tazmianat davasını kazandı.

Süleyman Soylu. (AA)

Soylu, içişleri bakanı olarak katıldığı 18 Kasım’daki bütçe görüşmelerinde, kendisini ‘kara parak aklamak’la suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle hakaret etmişti: “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir.”

Soylu’nun bu sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu’nu avukatı Celal Çelik aracılığıyla dava açtı. Sonuçlanan davada Soylu 40 bin lira tazminat ödemeye hükmedildi.

Çelik, konu hakkında Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Süleyman Soylu’dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk. 18.11.2022 tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 lira tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz…”