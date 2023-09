Bankoğlu, CHP’nin 100’üncü yıl etkinliklerini anlattı: Birçok şehirde kutlanacak

ALTAN SANCAR

CHP’nin tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Aysu Bankoğlu, partisinin 100’üncü yıl etkinliklerini Diken’e anlattı.

Fotoğraf: CHP

Etkinlikleri 8, 9 ve 10 Eylül’de yapılmak üzere planladıklarını belirten Bankoğlu, detaylar hakkındaki sorularımıza şöyle yanıt verdi:

Partinizin 100’üncü yıl etkinliklerinin sorumluluğu sizde. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?

Genel seçimler ardından bildiğiniz gibi partimizde bir nöbet değişimi yaşandı. Ben de haziran ayında Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden birisi olarak görevlendirildim. Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevi devraldım. Çok yoğun ve bir o kadar da heyecanlı ama en kötüsü ciddi saldırılar altında geçirdiğimiz bir seçim dönemi ardından 100. yıl etkinliklerini planlamak için çok özenli olmamız gerekiyordu. Bir yanda Türkiye’nin kurucu partisi olma sorumluluğu diğer yanda dünyada 100 yaşına erişmiş sayılı parti arasında bulunmak ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar…

Bütün bunları ayrıntılı bir biçimde ele aldıktan sonra oluşturduğumuz 100. Yıl Komitesi ile bir planlama yaptık. İlk olarak, cumhuriyetin temel ilkelerinin ortağı asırlık partimizin kapsayıcılığını ve nesiller boyu taşıdığı bayrağı hep ileri taşıyan öncü parti olduğunu vurgulayan ana fikrimizi oluşturduk. Kurumsal kimliğimizde, basın açıklamamızla duyurduğumuz “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla” sloganı ile kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünden baktığımız ikinci yüzyılımızı simgeledik. Partimizin ve ülkemizin tarihî geçmişini örtüştürmek üzere çalıştık. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği altı okumuzu 100 sayısının içerisinde simgeledik.

Aynı kapsamda, televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkımızla buluşacak olan kısa film, belgesel ve görsel tanıtımlar hazırladık. Yine 100’üncü yıl anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdık. 100’üncü yılımıza özel bir marş bestelendi.

Tarihçi ve siyaset bilimcilerden oluşan bir ekip tarafından uzun soluklu ve tarihimize ışık tutacak bir çalışma olarak partimizin 100. yılı almanağı hazırlandı. Aynı kapsamda 100. yıla ilişkin internet sitemiz de 9 Eylül’de açılıyor.

Ankara’daki 100. yıl etkinliklerimizi 8, 9, 10 Eylül olarak planladık. Ayrıca, birçok şehrimizde CHP’nin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler de gerçekleştireceğiz.

Etkinliklerimize ilk olarak 8 Eylül akşamı genel merkezimizde bir etkinlikle başlayacağız. Davetlilerimiz; Sunay Akın’dan Aydınlanma Yolunda CHP’yi, 100.yıl marşımızı ve parti hikayemizi anlatan bir ses ve ışık gösterisini izleyecekler.

Kuruluş günümüz 9 Eylül’de ilk olarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyaretimizde toplumun her kesimini temsilen 1922 kişi ile olacağız. 1923’üncü kişi ise Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacak.

Aynı gün akşam Ankara Anıtpark’ta Genel Başkanlarımız, partililerimiz ve tüm halkımızın davetli olduğu bir 100. Yıl buluşması etkinliğimiz olacak. Bu buluşmada, kısa filmlerimizin gösterimi ve Genel Başkanlarımızın konuşmasının ardından Hoy-Tur’un halk dansları gösterisi ve Candan Erçetin konseri yapılacak.

10 Eylül Pazar günü ise Ankara’da 1923 ağaçtan oluşacak CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturacağız. Buradaki hedefimiz sadece orman mirasına katkıda bulunmak değil. Halkımızı derinden sarsan madenler, santraller ya da rant uğruna ülkemizin her yanında katledilen; ihmaller, sorumsuzluklar ve liyakatsizlik yüzünden göz göre göre yanan ve yakılan ormanlarımızı hiç unutmamak için de bu ormanı oluşturuyoruz.

Partililer ve seçmeninize etkinliklerde hangi mesajları vereceksiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olmak üzere altı temel ilkeye dayanan asırlık bir çınardır. 100 yıllık bir gelenek, 100 yıllık bir tecrübe, 100 yıllık bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Her türlü etik değerden uzak; kurumları, halkı, anayasayı hiçe sayan bir yönetim anlayışının dayattığı bu çok karanlık dönemde bize ışık tutan yine Atatürk’ün çizdiği yoldur. O yol sadece partimize ait olan 100 yıllık bir miras değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdine bırakılmış bir yol haritasıdır. 100. yaşımız; Atatürk’ü unutturmaya, her fırsatta değersizleştirmeye, adını anmamayı marifet zannedenlere verilmiş en güçlü cevabımızdır. Şunu da eklemeliyim ki, Cumhuriyet tarihimize baktığınızda Cumhuriyet değerlerini ve ilkelerimizi hedef alanların, başları her sıkıştığında Atatürk’e sığındığını göreceksiniz. Atatürk’ün bu ülkenin birleştirici gücü olduğu gerçeğini kimse değiştiremez.

Kutlamalara kimleri davet ettiniz? Siyasi parti ve STK’lardan katılımcılar olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Halkımız kendi partisinin etkinliklerimize doğal davetlidir ancak yine de geçmiş dönem genel başkanlarımız, geçmiş dönem milletvekillerimiz, geçmiş dönem parti meclisi üyelerimiz, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, geçmiş dönem il, ilçe başkanlarımız, geçmiş dönem gençlik ve kadın kolları genel başkanlarımız ile yöneticilerimiz; mevcut milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımızın yanında 600’e yakın sivil toplum kuruluşu, akademisyen, gazeteci, sanatçı ve büyükelçiler olmak üzere 6000’den fazla kişiye davetiye yollandı. Ayrıca tüm üyelerimiz ve halkımıza da 9 Eylül’de Anıtkabir’in hemen yanındaki Anıtpark’ta düzenlenecek olan 100. yıl buluşmamız için çağrılarımızı yaptık.

CHP yüz yılı geride bırakıyor. Bu siyaset tarihi açısından önemli. Geride kalan 100 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geride bıraktığımız 100 yıllık tarihimizde gerek iktidarda gerekse muhalefette iken CHP daima saldırılara maruz kalmıştır. Bunu siyasetin doğası diye görmek mümkün değil. Gelin görün ki; mevcut iktidar son 21 yılda siyasi nezaketin eksenini kaydırmakla kalmamış; karanlığın, baskının, zorbalığın yanına yalanların, hilelerin ve hukuksuz bir biçimde her türlü devlet olanağının kullanıldığı adaletsiz bir saltanat sürmekte. Asırlık cumhuriyetimizin ve partimizin tarihinde yaşanmış sayısız siyasi örnek dışında, 2002 sonrası dönemin başlı başına ele alınması, irdelenmesi şarttır. 100 yılı değerlendirmeden önce ikinci dönem milletvekilliği görevi verilmiş genç bir kadın vekil olarak sadece geride bıraktığım beş yıldan kısaca bahsedeyim. Ucube bir sistem içine sıkıştırılmış bir Meclis tablosuyla ülkemiz çıkmaza sokuldu. Bu nevi şahsına münhasır ve durumdaki keyfî yönetim şekli zaten halkın iradesini ortadan kaldırmış bir felaketi yaşamaya başladı. Başta Cumhuriyetin kurucusuna ve kazanımlarına temelden düşman bir zihniyetin maskesinin düştüğü karanlık bir tünele girildi. Cumhuriyetin kurucu partisi CHP döneminde kurulmuş fabrikaların neredeyse tümü satıldı veya kapatıldı. Kurumların içi sistemli olarak boşaltıldı, liyakatsiz atamalarla kurumsal hafıza yok edildi. Bunları aynı hızda sürdüren bir yapıyla savaşırken hukuk, eğitim, adalet, dış ilişkiler gibi konularda geri dönüşü olmayan adımlar atıldı. Ve yine tüm bunlara paralel cumhuriyetin ve partimizin temel değerlerini kökünden sarsan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılık yok sayıldı. Kız çocuklarının eğitimiyle, kadınların iş hayatıyla, kişilerin fikir ve haber alma özgürlüğüyle, çiftçinin üretim kabiliyetiyle, insanlarımızdan ağacımıza toprağımıza kadar her şeyin zalim bir yönetimle sınandığı bir 5 yılın savaşını veren ekip içindeydim. Bu yüzden cumhuriyetimizin 100. yılında asırlık partimizin misyonu, en az cumhuriyetin kuruluş aşamasındaki kadar önemli, bir o kadar da zorludur.

100’üncü yıl hedefi

Partinizin 100’üncü yıl hedefler olacak mı?

Belirttiğim gibi yüzüncü yıl hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin Ata’mızın çıktığı bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaktır. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz.

Kurultay ve yerel seçim mesajları

Önce kurultay sonra yerel seçimler var. Yüzüncü yılda bunlar sizin için ne ifade ediyor?

Partimizin bugüne kadar 37 olağan, 18 de olağanüstü kurultayı olmuştur. Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek 38’inci Olağan Kurultay’ımıza hazırlanıyoruz. Bu kurultay ülkemiz tarihinin de en önemli dönemlerinden birine denk geliyor. Halkımızın içinde bulunduğu durum, partimizden ve bizlerden beklentilerini hassasiyetle takip ediyor, bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Tüzükle ilgili çalışmalarımızın yanı sıra ikinci yüzyıldaki yol haritamızın hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Elbette yaklaşan yerel seçimler ülkemizin geleceği için çok önemli bir hedef. Stratejisi, partimizi yıpratarak güç kazanmak üzerine kuran partilerin hedefi de niyeti de bellidir. Bizim de yaptığımız işler bellidir. Bizim hedefimiz de yaptıklarımızın daha iyisini yapmak, çıtayı yükseltmektir.