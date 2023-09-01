CHP İstanbul’da son viraj: ‘Değişim’ önde gidiyor

DİKEN ÖZEL

İlçe kongreleri sürecinde sona yaklaşan CHP İstanbul’da, bu hafta sonu Kartal, Sarıyer, Fatih, Güngören kongreleri düzenlenecek. Geçtiğimiz haftalardaki kongreleri İstanbul’da ‘değişim’ isteyenler önde kapattı.

Fotoğraf: İBB

Kaybedilen 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içinde ‘değişim’ ve yenilenme tartışmaları başlamıştı. Bu tartışmaların arasında kurultay sürecini başlatan CHP’de ilçe kongreleri için sona geliniyor.

Gözlerin çevrildiği İstanbul’da ise değişim isteyenler, yani değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler 130 delegeyle önde görünüyor.

Kaftancıoğlu için yorum: ‘Net bir şekilde İstanbul’un kaybedeni‘

CHP İstanbul’da 12 Eylül’de düzenlenecek Şile kongresiyle süreç sonlanacak. Bugüne kadarki kongrelerde 534 delege seçildi. Önümüzdeki günlerde 66 il delegesi daha seçilecek.

Yine bugüne kadarki kongrelerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve merkez yönetim kurulu (MYK) üyeleri için, “Net bir şekilde İstanbul’un kaybedeni” yorumları yapılıyor.

İstanbul’un birçok ilçesinde Ekrem İmamoğlu’nun ve kendisini destekleyen isimlerin işaret ettiği adayların kazandığını belirtiliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu, Kadıköy, Küçükçekmece, Üsküdar, Pendik, Beyoğlu gibi büyük ilçelerde, Kaftancıoğlu ve MYK üyelerinin desteklediği adayların geride kalması bu yorumları güçlendiriyor.

Kadıköy’de Kaftancıoğlu ve Salıcı’nın desteklediği basın danışmanı kaybetti

İstanbul’un en çok il delegesi gönderen bazı ilçelerindeki durum özetle şöyle:

İstanbul il başkanlığı kongresine 43 il delegesi gönderen Kadıköy’de mevcut ilçe başkanı Ali Narin yeniden aday oldu. Narin’in rakibi Dinç Çoban oldu. Yarışı İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığıyla bilinen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın basın danışmanı Dinç Çoban kaybetti.

Küçükçekmece’de Deniz Kaftancıoğlu kaybetti

İl kongresi için 30 il delegesi olan Küçükçekmece’de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin desteklediği Deniz Kaftancıoğlu’nun il delegesi adayı olduğu liste kaybetti. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Kemal Çebi’nin desteklediği liste kazandı.

Eren Erdem’in avukatı kaybetti

24 il delegesi olan Üsküdar’da ise, Canan Kaftancıoğlu ve Battal İlgezdi’nin desteklediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil seçimleri kaybetti. Değişim sürecinde adı sık duyulan isimlerinden olan İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın desteklediği İbrahim Çağlar Atalar Üsküdar ilçe başkanı oldu.

Diğer ilçeler

Pendik’te ise 26 il delegesinin 12’sinin İmamoğlu’na yakın olduğu, geri kalanların ise Kaftancıoğlu ekibine yakın olduğu belirtiliyor.

Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Silivri, Çekmeköy, Beyoğlu, Bahçelievler, Adalar, Arnavutköy, Beşiktaş, Esenyurt, Tuzla, Beylikdüzü, gibi ilçelerde de Canan Kaftancıoğlu’nun desteklediği isimlerin kaybettiği parti içinde biliniyor.

Eyüpsultan, Kağıthane, Sultangazi, Maltepe, Ataşehir, Beykoz gibi ilçelerde Canan Kaftancıoğlu’yla hareket eden belediye başkanları Battal İlgezdi ve Ali Kılıç’ın desteklediği adaylar kazandı.

İki adaylı yarış

İstanbul’daki toplam sonuçlar değerlendirildiğinde, bu hafta sonu düzenlenecek kongrelerin sonuçları değiştirmeyeceği, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin an itibarı ile yaklaşık 130 delege önde olduğu yorumları yapılıyor.

Bu sonuçlarla yeniden aday olmak istediğini de ifade eden Ekrem İmamoğlu’nun, kendisine yakın bir il başkanını destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul il kongresinin iki adaylı bir yarış olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öne çıkan isimler

İmamoğlu’na yakın isimler arasından en kuvvetli aday olarak ise eski genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel öne çıkıyor.

Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem, Battal İlgezdi’nin ise Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar, Mehmet Ali Yüksel veya Gürsel Tekin’i aday yapabileceği iddia ediliyor. İstanbul’da CHP’liler ise kongrenin Ekrem İmamoğlu’nun destekleyeceği aday lehine sonuçlanacağını düşünüyor.