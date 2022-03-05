Akşam Postası / 5 Mart 2022

Kalın’a göre yaptırım planı yok: Herkes köprüleri atınca Rusya’yla kim konuşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Şu anda (Rusya’ya) bir yaptırım planımız yok” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Putin: Yaptırımlar savaş ilanı gibi

Rusya lideri Vladimir Putin “Bize uygulanan yaptırımlar Rusya’ya savaş ilan etmek gibidir” dedi.

İstanbul için deprem senaryosu: Ağır ve çok ağır hasar alacak bina sayısı 91 bin

İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre yapılan analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin ediliyor.

Zeytin üreticileri ve çevre örgütleri ayakta: 190 milyon ağacı tek tek savunacağız

Zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Assos Dostları ve zeytin üreticileri protestolar düzenledi.

Koruma alanlarına yapılaşma izni: Santral, iskele, tesis, otopark

Zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren düzenlemeden sonra şimdi de koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önü açıldı.

Küresel gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

BOTAŞ müdürünün rezerv hesabı: Hiç gaz verilmezse eldeki 15 gün yeter

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye’ye hiç doğalgaz verilmemesi halinde eldekinin 15 gün yeteceğini söyledi.

‘Bergen’ filmine Kozan’da gösterim engeli

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan aynı adlı filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırıldığı belirtildi.