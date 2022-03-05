Kalın’a göre yaptırım planı yok: Herkes köprüleri atınca Rusya’yla kim konuşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Şu anda (Rusya’ya) bir yaptırım planımız yok” dedi.

Kalın, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir toplantının ardından Rusya’nın Ukrayna’da işgaline ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya 24 Şubat’ta ‘özel operasyon’ adını verdiği askeri harekatla Ukrayna’yı işgal etmiş ve bu adım Batılı ülkelerin sert yaptırımlar başlatmasına neden olmuştu.

Batılı ülkeler yaptırımlarla Rus ekonomisinin küresel finans sistemiyle bağlarına hasar verirken, yaptırımlar nedeniyle uluslararası şirketler Rusya’daki faaliyetlerinin çerçevesini daraltmak, durdurmak veya ülkeden çıkmak zorunda kaldı.

Türkiye ise, Rusya’nın saldırılarını eleştirse de, doğalgazın yanısıra buğday başta pek çok tarım ürününde Rusya’ya bağlı bir ekonomi olarak henüz yaptırımı gündemine almadı.

Kalın, “Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırım kararı almayı düşünüyor mu” sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu anda bir yaptırım planımız yok. Ben daha önce de bunu ifade etmiştim. Öncelikle tabii ki biz bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini elbette istemiyoruz. Herkes Ruslarla köprüleri attığında ‘Rusya’yla kim konuşacak’ diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük çatışmalar, savaşlar ancak böyle önlenir. Bu müzakerelerin, diplomasinin başarıya ulaşması için de bu güven hattının mutlaka açık tutulması gerekir. Biz Türkiye olarak da burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Aksi halde bütün bölgenin bu yıkımdan kurtulması mümkün olmayacak. Dolayısıyla bizim bütün çabamız, şu anda bu savaşın, saldırıların, atılan bombaların, füzelerin, akan kanın durdurulması. Bunun için de üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.”

Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın savaşın durdurulması için telefon diplomasisi yürüttüğünü söyledi.