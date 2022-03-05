Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Zelenski, NATO zirvesindeki kararları eleştirdi

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 10’uncu güne girildi.

Rusya’nın devam eden saldırılarına rağmen başkent Kiev’de hükümet henüz devrilmedi ama yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ve 1 milyondan fazla kişinin Ukrayna’dan kaçtığı bildirildi.

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5 Mart

9:45 Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

4:35 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’den ayrıldığı iddialarına paylaştığı videoyla cevap verdi: “Buradayım, Kiev’deyim. Kimse bir yere kaçmadı.”

1:50 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO’nun Ukrayna’yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını söyledi.

Zelenski, dün düzenlenen NATO zirvesini, ‘zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve’ olarak niteledi.

“Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve düzenlendi” diyen Zelenski, şöyle devam etti: “NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini çok iyi biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi.

İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı.”

Zelenski, şunları kaydetti: “Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi bizden koruyamazsınız.”

Zelenski, “NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya’nın NATO’ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor” dedi.