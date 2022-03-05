Son 24 saat: 174 can kaybı, 32 bin 389 vaka

Covid-19 salgınında bugün 32 bin 389 vaka, 174 can kaybı kayda geçti.
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde bugüne dair güncel veriler yayınlandı.
Buna göre bir günde 360 bin 353 test yapılırken, 57 bin 894 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye’ye hiç doğalgaz verilmemesi halinde eldekinin 15 gün yeteceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.