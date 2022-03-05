Son 24 saat: 174 can kaybı, 32 bin 389 vaka

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.