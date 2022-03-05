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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 174 can kaybı, 32 bin 389 vaka

Covid-19 salgınında bugün 32 bin 389 vaka, 174 can kaybı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde bugüne dair güncel veriler yayınlandı.


Buna göre bir günde 360 bin 353 test yapılırken, 57 bin 894 kişi iyileşti.

SON HABERLER

Gezi davası: Osman Kavala ve Mücella Yapıcı’ya müebbet hapis istemi

Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.