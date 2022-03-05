TİHEK: Başörtülüleri kabul etmediği öne sürülen restorana inceleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul’da iki kadının başörtülerinin olduğu gerekçesiyle restorana alınmadıkları iddiasına ilişkin resen inceleme başlattı.

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir kafenin başörtülü müşterileri kabul etmediği öne sürülmüştü. Buna ilişkin bir video da Twitter’da paylaşılmıştı.

TİHEK, söz konusu iddiaya ilişkin medyada yer alan haberlerin yakından takip edildiğini belirten bir yazılı açıklama yayınladı.

Temel insan hakları ilkelerinden eşitlik ve ayrımcılığa maruz bırakılmama ilkesinin, Anayasa’nın 10’uncu maddesi ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda güvence altına alındığı ifade edildi.

TİHEK şunları kaydetti: “6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ‘Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek’ kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca ‘Kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması’ yasaklanmış olup söz konusu kişilerin makul gerekçe olmaksızın hizmetlerin sunumu aşamasında ayrımcı bir muameleye tabi tutulması, evrensel insan hakları ilkeleri ile ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık yasağını ihlal eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında kurumun resen inceleme ve idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından yukarıda bahsi geçen iddialar hakkında resen inceleme başlatılmıştır.”